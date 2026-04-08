Investigan a estrella del Real Madrid por presunta compra de relojes de lujo de contrabando

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Las autoridades de Andorra han iniciado una investigación formal que involucra a destacados futbolistas y exfutbolistas de la liga española y el panorama internacional. El proceso judicial se centra en la adquisición de relojes de alta gama presuntamente introducidos en el mercado de forma irregular a través de una sociedad radicada en el Principado.

Entre los nombres que figuran en las diligencias se encuentran Dani Carvajal, defensa del Real Madrid; César Azpilicueta, del Atlético de Madrid; y otros veteranos de la selección española como Santi Cazorla, David Silva y Juan Bernat. La lista también alcanza a jugadores con pasado en el campeonato local como Giovani Lo Celso y Thomas Partey.

Investigación en Andorra

El caso surge a raíz de las pesquisas sobre una empresa andorrana que habría facilitado la venta de estas piezas de lujo evadiendo los controles aduaneros y tributarios correspondientes. La justicia del país europeo analiza si los futbolistas eran conocedores del origen ilícito de los canales de distribución o si simplemente fueron clientes de una red de contrabando organizada.

El foco de la investigación no recae solo en la posesión de los objetos, sino en la operativa financiera utilizada para el pago de los mismos. Las autoridades buscan determinar si se realizaron transacciones en efectivo o mediante transferencias que eludieron los mecanismos de transparencia financiera exigidos en operaciones de alto valor.

La situación legal de cada implicado dependerá de la trazabilidad de sus compras. En Andorra, el contrabando de mercancías de lujo conlleva sanciones que pueden ir desde multas económicas elevadas hasta responsabilidades penales, dependiendo del valor total de lo defraudado y del grado de participación en la red.