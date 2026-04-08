Champions League: Barcelona es tendencia por este penal claro que no recibió

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No pudo ser la jornada del FC Barcelona en cuanto a goles, pese a generar el doble de situaciones de peligro ante su rival en la ida de cuartos de final de la Champions League. El Atlético de Madrid se llevó la primera batalla, aunque con una polémica que está dando la vuelta a las redes sociales.

El resultado final dejó un 0-2 en el global, a falta del partido de vuelta. Sin embargo, de lo que ahora mismo se está hablando, sobre todo en España, es de una jugada que pudo meter en partido a la oncena catalana.

Cuando el partido estaba parcialmente 0-1, después de gol de tiro libre de Julián Álvarez y la expulsión de Pau Cubarsí en el primer tiempo, se produjo la jugada que algunos especialistas no entienden cómo no fue sentenciada como penal a favor de los culés.

El gran protagonista fue Marc Pubill, quien tocó con su mano el balón dentro del área, después que el guardameta Juan Musso se la entregara con el pie. El árbitro Kovacs no la observó, pero incluso el propio VAR no intervino en la secuencia.

En España alucinan con esta polémica en contra de Barcelona

Uno de los especialistas del tema, el exárbitro Iturralde González, ha sido de los primeros en hablar sobre la jugada, que calificó como uno de los errores "más graves" que ha visto "en años".

Y su opinión como colegiado se basa en que Juan Musso puso el balón sobre el campo para darle reinicio al juego y, una vez que pasa la esférica a Pubill el balón ya estaba en movimiento.

En el preciso momento, varios futbolistas de Barcelona protestaron al principal, sin reacción favorable de Kovacs ni la revisión por parte del VAR. Para Iturralde fue un error clamoroso, así como ya lo están apuntando distintos medios como Invictos y cuentas ligadas al seguimiento del equipo azulgrana.

En medio de todo, no es la única acción que reclama Barcelona del partido. En el primer tiempo también se quejaron que Koke no recibiera la doble amarilla, después de una patada fortísima ante Lamine Yamal..