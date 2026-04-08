Julián Álvarez explica su golazo contra Barcelona: "Fue un buen golpeo"

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La figura del partido en el Spotify Camp Nou tuvo nombre y apellido, Julián Álvarez. El atacante argentino no solo abrió el marcador en la ida de los cuartos de final de la Champions League, sino que lo hizo con una ejecución de tiro libre que dejó boquiabiertos a propios y extraños.

Sin embargo, tras el pitazo final, la "Araña" sorprendió al revelar la curiosa preparación detrás de su gol.

"Ayer no entraban"

A pesar de la precisión quirúrgica mostrada ante el Barcelona, Álvarez confesó que la efectividad no lo había acompañado en las sesiones de entrenamiento previas al compromiso.

"Ayer pateé algunos y no entraban, pero hoy por suerte se dio. Fue un buen golpeo", declaró el ex delantero de River Plate.

Para Julián, la sensación al momento de impactar el balón fue inmediata. El argentino sintió que, a diferencia de los días anteriores, esta vez la trayectoria era la correcta: "Cuando metí ese golpeo, me di cuenta de que podía entrar".

Gol psicológico para el Atlético

La anotación de Julián Álvarez no fue una más. Llegó en el minuto 44, justo después de la expulsión de Pau Cubarsí, aprovechando el descontrol momentáneo del conjunto azulgrana.

Ese gol cambió por completo el planteamiento táctico del segundo tiempo, permitiendo que el Atlético de Madrid manejara los hilos del encuentro con la ventaja mínima.

Más allá de su brillo individual, el argentino destacó la importancia del resultado colectivo que pone al equipo colchonero con pie y medio en las semifinales.

Con esta ventaja de 0-2 en el global, el Atlético regresa a casa con la tranquilidad de haber cumplido la tarea en territorio hostil, impulsado por un Julián que, cuando más importaba, no falló.