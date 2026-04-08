MLB: Félix Hernández cumple 40 años mientras sueña con el Salón de la Fama

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Al hablar de los grandes exponentes de Venezuela en la historia de las Grandes Ligas, es imposible no hablar de Félix Hernández. El derecho es, sin duda alguna, uno de los mejores lanzadores en la historia de nuestro país, y fue uno de los grandes nombres de la década pasada en Major League Baseball.

Gracias a su increíble talento, el "Rey" se hizo de un lugar en la rotación de Marineros de Seattle desde muy joven, ya que en 2005 debutó a los 19 años de edad, en un duelo ante Tigres de Detroit. Desde aquel día, quedó claro que estábamos ante un lanzador distinto, y hoy, más de 20 años después de esa fecha, el legado del nacido en Valencia habla pro sí solo.

Félix Hernández, el "Rey" de Seattle

La carrera de Félix Hernández en las Grandes Ligas fue, sencillamente, maravillosa. El criollo pasó los 15 años que duró su trayectoria en Las Mayores defendiendo el mismo uniforme: el de Marineros de Seattle. Sus números, especialmente durante los primeros 10 años de su carrera, fueron realmente formidables.

En 15 campañas, el diestro dejó efectividad sólida de 3.42, con récord vitalicio de 169 triunfos y 136 derrotas. Además, sumó 2524 ponches en 2729.2 entradas de labor. Por si fuera poco, el "Rey" fue seis veces elegido al Juego de Estrellas y ganó un premio Cy Young en la Liga Americana.

Gracias a este fenomenal legado, Félix Hernández fue el quinto jugador con más votos en la boleta 2026 para el Salón de la Fama, con un 46.1% de los votos, una muy buena cifra si consideramos que es su segundo año en las papeletas. Sin duda, un buen augurio para un brazo que tiene argumentos para ser inmortal.