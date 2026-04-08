Erika de la Vega regresa a la televisión: "Llegó el momento"

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Talento, simpatía y mucho carisma son algunas palabras para describir a la animadora venezolana Erika de la Vega, quien regresa a la televisión con el show “Ojos de Mujer”. Un espacio de reflexión y empoderamiento que lleva varias temporadas transmitidas por E! Entertainment Latinoamérica.

Detalles del show

A través de Instagram el canal de entretenimiento informó que el talk-show regresa, con el elenco original liderado por la estrella de las redes Chiky BomBom, la actriz, mexicana Elizabeth Gutiérrez, la presentadora y comediante Érika de la Vega y moderado por Carla Medina.

“Llegó momento de charlar, reflexionar y debatir nuevamente junto a las cuatro estrellas. No te pierdas Ojos de Mujer solo por E!”, escribieron.

En el post el canal dejó un video de las cuatro conductoras derrochando complicidad, carisma y mucha conexión, lo que ha emocionado al público.

Erika aparece con un ajustado vestido azul claro, luciendo radiante y demostrando su buen talento para hacer televisión.

Erika triunfando desde Miami

Aunque la criolla no ha posteado nada en sus redes sociales, internautas se han desbordado en mensajes de emoción por verla de nuevo en un show de fuerza femenina.

“Ojos de Mujer” se destaca por tocar de temas importantes como la inclusión, los derechos de la mujer, el aborto, el acoso público, la liberación sexual, la ansiedad, inseminación y mucho más.

Hasta el momento no se conoce la fecha para el gran y esperado estreno.

Erika hoy se mantiene muy activa en las redes sociales y llevando el pódcast “Defensa Propia”, en el que entrevista a importantes artistas y comparte mensajes de salud mental y motivación.