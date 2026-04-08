MLB: Jorge Soler y Reynaldo López reciben esta dura suspensión

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La disciplina volvió a marcar y fuertemente a la agenda en la Major League Baseball. El organismo confirmó sanciones contra el cubano Jorge Soler, jardinero de los Angels, y el dominicano Reynaldo López, abridor de los Braves, luego del enfrentamiento que protagonizaron en el terreno de juego en el compromiso del martes 7 de abril.

La decisión incluye siete partidos de suspensión para cada uno, además de multas económicas. Esta ausencia de ambas figuras puede generar serios problemas para sus respectivos equipos en cuanto a su calendario se refiere.

Sin embargo, la historia aún no está cerrada. Ambos jugadores optaron por apelar la sanción, una medida que les permitirá seguir viendo acción mientras se revisa el caso. Este recurso, contemplado en el reglamento, deja en pausa la aplicación del castigo y mantiene la expectativa sobre una posible modificación o confirmación de la pena.

Jorge Soler y Reynaldo López

Todo comenzó con un duelo deportivo que poco a poco fue subiendo de temperatura. En el inicio del juego, Soler castigó a López con un cuadrangular de dos carreras, un batazo que encendió la rivalidad desde temprano y que no pasó desapercibido para el lanzador.

La tensión aumentó en el tercer episodio, cuando un lanzamiento de López impactó directamente en el cuerpo del jardinero. Aunque el juego continuó, el ambiente ya estaba cargado. Más adelante, en su siguiente turno, se volvieron a enfrentar y López lanzó una pelota alta y pegada que, aunque no lo tocó, fue interpretada como una provocación y esto desató la pelea segundos después.

Soler se dirigió al montículo y ambos peloteros intercambiaron golpes, obligando a la intervención del resto de jugadores y del cuerpo arbitral. La escena terminó con la expulsión de ambos protagonistas y, rápidamente, lo sucedido se hizo viral en las redes sociales.

Finalmente, las reglas de la liga impiden reemplazar a jugadores suspendidos dentro del roster activo, lo que podría afectar la rotación y la profundidad de su roster. Sin duda, esta cantidad de juegos suspendidos es un claro mensaje de la MLB hacia los peloteros.