¡Alerta en el 5y6! Dos bajas oficiales impactan la carrera de los acumulados en Valencia

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La reunión número 09 será este sábado 11 de abril en el Hipódromo Nacional de Valencia, con ocho carreras en su cartelera que incluye el Clásico que lleva el mismo nombre del óvalo carabobeño en distancia de 1.400 metros.

En horas de la tarde de este miércoles 08 de abril el INH publicó en las redes sociales de la arena valenciana la información de dos ejemplares que no estarán en acción en la jornada del 5y6 valenciano.

Datos hípicos: Retirados R09 Hinava

Ambos purasangres estaban inscritos para participar en la Condicional de Reclamo para caballos de tres y más años, ganadores de hasta dos carreras (incluye carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros, a la altura de la octava carrera, sexta válida para el juego de las mayorías.

Se trata de Prince Red (número 3), contaba con la monta del destacado jinete profesional y de talla internacional Larry Mejías y era presentado por José Dislacio Flores para los colores del Stud Junior & Children.

Mientras que el otro ejemplar es Nestor Julián (número 6), era montado por Derrick Dellan bajo la preparación de Franklin Parada.

Motivo del retiro: Hinava

A través de la información del INH, la razón del retiro de Prince Red es por Anaplasmosis y con Nestor Julián es por Inflamación nudo del miembro anterior derecho.

Con estos retiros se suman también al retiro de la yegua La Bastilla, en la primera válida para el 5y6 valenciano.