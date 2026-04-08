Hinava anuncia un retiro en la primera válida para el 5y6 sabatino

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En horas de la tarde de este miércoles 08 de abril, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH) publicó, a través de sus plataformas digitales informó sobre tres retiros que se presentan en la programación de carreras de la reunión 09 en el Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava).

Datos hípicos: Hinava

Se trata de la yegua La Bastilla (número 4) que, se encontraba inscrita para participar en la tercera carrera, primera válida del programa que de esta manera da inicio al juego del 5y6 Nacional, la cual es una prueba especial para yeguas de 3 y más años ganadoras de una carrera (A excepción de carrera de reclamo).

Cabe destacar que la nacida y criada en el Haras La Primavera, tiene campaña de 50 actuaciones para un triunfo y cuenta con el entrenamiento de José Luis Torres García.

Dicho ejemplar la han intentado de inscribir en par de ocasiones este año y la misma ha sido retirada. Su última aparición en pruebas públicas fue el ocho de noviembre del pasado año donde arribó em la décima casilla en carrera ganada por Enchanted Moon.

Motivo del retiro: Hinava

La Bastilla, un producto de Champlain en Indy Paris, es defensora de los colores del Stud “Adag” no estará presente en la válida por presentar: Claudicación del miembro anterior Izquierdo.

Según fuentes digitales

La claudicación del miembro anterior izquierdo en caballos es una cojera o alteración de la marcha provocada por dolor daño, estructural o problemas neurológicos en la pata delantera izquierda.