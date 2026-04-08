Yonkleiver Díaz: “Solo espero una buena partida para poder estar en el tope del marcador en La Rinconada”

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Yonkleiver Díaz destaca como un profesional íntegro tanto dentro como fuera de la pista. El jinete no cede terreno en su preparación y mantiene una rutina de trabajo arduo en las diferentes caballerizas del óvalo de Coche, con la meta fija en la victoria. Su entrega diaria es el motor que impulsa una carrera caracterizada por la constancia y el rigor técnico.

Entrevista ganadora: La Rinconada Carrera Compromisos

Consciente de que el primer ciclo de la temporada o meeting se encamina hacia su etapa decisiva, el látigo intensifica su actividad durante las jornadas de traqueos. Su presencia es habitual en las mañanas de ajustes; allí, Díaz aprovecha cada galope para verificar de primera mano el estado físico y la condición de los ejemplares que conducirá el próximo domingo. Esta labor de supervisión directa le permite ajustar detalles estratégicos antes de la competencia oficial.

Fiel colaborador del equipo de Meridiano Web, que sigue de cerca su trayectoria y reconoce su valiosa experiencia en hipódromos internacionales, el jinete ofreció un análisis detallado sobre sus tres responsabilidades de la semana. En esta ocasión, Díaz mostró plena seguridad en sus cartas, entre las cuales destaca un compromiso en una de las pruebas de corte selectivo, donde espera hacer valer su destreza sobre el sillín para cruzar la meta en ganancia.

En la cuarta carrera no válida tienes el compromiso con el veloz Tank Abbott que lo conoces a la perfección.

-Este ejemplar viene de arribar tercero la última vez que corrió. Para esta ocasión se mantiene en condiciones la cual esperamos que realice una buena actuación.

En el clásico Juan Vicente Tovar que se va disputar en la sexta carrera, tiene el compromiso con el importado Macho Abarrio.

- Esta representa mi segunda participación en este evento de jerarquía. Contamos con una oportunidad clara para el éxito; el ejemplar llega en condiciones que nos permitirán decidir el triunfo en los tramos decisivos.

5y6 nacional: Victoria Jinete Caballo R16

Para cerrar, en la quinta válida vas sobre el lomo del ejemplar Caminante que también conoces a la perfección.

- En su salida previa, este ejemplar sufrió una mala partida; pese a ese inconveniente, logró un meritorio tercer lugar. Para este domingo, con un brinco inicial efectivo, el caballo posee la capacidad necesaria para estar en el tope del marcador.