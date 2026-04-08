¡Vuela de nuevo! Lo que comenta "El Águila" acerca de su reaparición para la R16 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La pista de La Rinconada albergó este miércoles la jornada de ajustes matutinos. Como es habitual, el equipo de Meridiano Web acudió al óvalo para obtener información exclusiva de los jinetes y entrenadores, protagonistas de la décima sexta reunión que se celebrará este domingo 12 de abril.

Estos profesionales darán vida a la jornada dominical, en una tarde que promete emociones de alto nivel para todo el público caraqueño.

Eglinder Betancourt: Reaparece La Rinconada

Uno de los momentos más esperados será la reaparición a la pista caraqueña del jinete profesional Eglinder Betancourt luego de estar ausente por un tiempo de las actuaciones públicas.

Desde los espacios del óvalo de Coche, “El Águila” como es conocido el jockey Betancourt concedió la presente entrevista para este medio digital, a fin de conocer los detalles de única monta para la jornada dominical.

Saludos Eglinder y agradecidos por la entrevista. Reapareces al hipódromo La Rinconada luego de un tiempo y coméntanos para nuestros lectores de Meridiano, ¿cómo te sientes?

-Un saludo para toda la afición hípica. Estoy aquí en La Rinconada gracias a Dios primeramente y muy agradecido con las autoridades hípicas por la oportunidad nuevamente. Esta semana reaparezco. Esperamos hacer una buena carrera para seguir trabajando duro e invito a toda la afición a sellar el 5y6.

Compromiso R16: La Rinconada

Finalmente, Betacourt tendrá el compromiso de montar a la potra Gran Amelia en la segunda carrera del ciclo no válido, presentada por Riccardo D’Angelo para los colores del Stud The Big Five.