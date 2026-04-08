¿Cuál destaca? Entérate del análisis imperdible de los ejemplares de Oscar Manuel González para la R16

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El óvalo de La Rinconada recibió este miércoles la jornada de ajustes matutinos. Estos entrenamientos preparan la escena para la reunión número 16 de este domingo 12 de abril, la cual presenta una cartelera de 13 competencias con cuatro pruebas de Grado.

La asistencia de los jinetes y entrenadores a la mencionada actividad diaria fue propicio para evaluar los respectivos ejercicios de los ejemplares de carreras que estarán listos para participar en la programación dominical.

Uno de los entrenadores presentes fue Oscar Manuel González quien gustosamente concedió la entrevista al equipo de Meridiano Web a fin de conocer las condiciones atléticas de sus cuatro ejemplares inscritos para la mencionada jornada dominical.

Entrevista en vivo: Oscar Manuel González Ejemplares Presentados R16 La Rinconada

Saludos fraternos entrenador y estamos agradecido por la entrevista. Un total de cuatros ejemplares serán presentados bajo su tutela para la R16. Comienza en la primera del programa con los cuatroañeros Prometheus y Quantum Leap que reaparece luego 175 días sin correr.

-Prometheus reapareció bastante bien, estaba un poco falto y ahora viene más preparado y con mejor entrenamiento en la caballeriza este caballo será difícil que lo derroten. En cuanto a Quantum Leap viene a reaparecer y esperamos una buena competencia.

Para el Clásico Manuel Fonseca Arroyal ensillará a la potra norteamericana Star of God con la monta del “Misil” Robert Capriles ¿Qué nos puedes comentar?

-Un yegua que tiene grandes credenciales antes de llegar a mi caballeriza. Esperamos continuar con el mismo trabajo que se ha venido realizando. Al principio de su estadía en la cuadra, la potra pasó por algún inconveniente de su salud, pero actualmente ya se encuentra muy bien y estoy seguro que hará una buena carrera para este clásico.

Jornada para el 5y6: La Rinconada

Para la primera válida para el 5y6 presentarás a la yegua Emmyarantza con el mismo jockey Robert Capriles en la silla.

-Es una yegua que reapareció estando un poco falta. Ahora viene con plenitud de condiciones. Si ella logra superar el incómodo puesto 1, va a estar decidiendo la carrera con total seguridad.

Trainer finaliza su jornada en la carrera de los acumulados con la estadounidense Coasch Sessa.

-Es una yegua que anda extraordinaria. Lamentablemente por algunos problemas de su conducta ha estado alejada de la pista. Si esta yegua pueda controlarse y pueda hacer su trabajo, podrá decidir esta carrera con total seguridad.