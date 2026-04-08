La Rinconada: Todo lo que debes saber sobre los 10 presentados de Gabriel Márquez

Suscríbete a nuestros canales

Gabriel Márquez busca el desquite este domingo en La Rinconada. Luego de una semana en blanco, el preparador inscribió a 10 de sus pupilos con la misión de escalar posiciones en la tabla general. Con 10 éxitos en su cuenta, Márquez acecha desde el quinto puesto la cima que hoy ostenta Humberto Correia.

Compromisos: Entrevista Gabriel Márquez R16

La cartelera dominical presenta un atractivo especial: 13 carreras, el millonario 5y6 y cuatro eventos clásicos. Meridiano Web se traslada al óvalo de Caracas para ofrecer la información más completa desde el propio escenario de los hechos.

Trainer un total de 10 ejemplares a ensillar en la reunión 16 y los dos primeros se darán de la partida en la segunda carrera. ¿Qué nos pude decir?

- Iniciamos la jornada en esta competencia con un par de presentadas. Tres Rosas cumplió con una reaparecida muy positiva que la dejó en plenitud de condiciones. Considero que este domingo decidirá la carrera y estará en lo más alto del marcador, con el favor de Dios.

Por su parte, Abusiva enfrentó diversos contratiempos en su salida previa; llega en buena forma a este compromiso y también posee claras opciones de victoria.

Pasamos a la cuarta carrera en recorrido de 1.300 metros, nuevamente el batallador Calgary.

- El ejemplar luce impecable en sus ejercicios previos. Tras el triunfo conseguido en la prueba de reclamo, asume ahora un compromiso de mayor paridad ante rivales de peso, incluido el ganador del Clásico Simón Bolívar 2025. Pese a la exigencia del lote, su condición física es óptima y será un rival muy difícil de vencer en esta distancia.

Quinta carrera prueba especial para ejemplares de tres años, ganadores de uno en yunta con Félix Márquez debe ensillar a Alkalino.

- Este ejemplar cumplirá una destacada actuación. Tras fallar en su salida anterior, el equipo confía ahora en los servicios del aprendiz Félix Márquez. Sin duda, el descargo de peso resultará determinante para que el purasangre decida la competencia.

Una de las pruebas importantes de la tarde, clásico Juan Vicente Tovar con par de presentados: Bunker y More Than Galileo.

- Bunker: El ejemplar atraviesa un gran estado físico y luce impecable en la pista. Tras escoltar al ganador en su salida más reciente, mantiene una oportunidad clara en un lote parejo. Lo considero el principal aspirante entre los machos de esta competencia.

More Than Galileo: Su evolución en los entrenamientos es notable. Ha recuperado su mejor condición y, gracias a su indiscutible calidad, tomamos la decisión de inscribirlo en este compromiso pese a su condición de perdedor. Existe mucha expectativa con él; esperamos ocupar los dos primeros puestos del marcador, con el debido respeto hacia los demás competidores de esta atractiva carrera.

Luego en la séptima carrera el clásico Federico Carmona Perera, debe ensillar a los importados: Ekati King y Magicshadow.

-En relación a Ekati King, el anda muy bien por cancha ya se encuentra bastante recuperado del problemita que en su anterior nos obligo a retirarlo. Para este domingo viene extraordinario y considero que venderá cara su derrota, se siente bien decidirá para la gloria de Dios.

Magicshadow, de verdad a demostrado que en estos tiros de corta a intermedia lo hace muy bien, creo que atraviesa una gran condición y va ser fuerte en carrera que me hace pensar que podemos lograr el 1-2 con el respeto del resto.

Pruebas válidas: La Rinconada Carreras Datos

En el 5y6 nacional, luego de 35 días sin correr tiene el compromiso con la yegua Kate And Me.

Esta yegua reapareció, lo hizo bastante bien de hecho la carrera la dejo listo y en este primera válida que luce super pareja no la vayan a dejar fuera de sus combinaciones.

Cierra la larga jornada con la presentada Linda Estefanía que participa en la sexta válida.

-Esta yegua en su última carrera tuvo bastante contratiempos, vamos a la serie de ganadoras de 1 y 2 pienso que tenemos todo para decidir con la monta de Johan Aranguren, Dios quiera estemos en el tope del marcador para la gloria de nuestro señor Jesucristo.