Johan Aranguren con agenda de lujo: "Dos de mis montas pueden ganar de punta a punta en La Rinconada"

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El paso de los años no hace mella en la destreza de Johan Aranguren, quien preserva una condición física impecable sobre los purasangres de carrera. Su presencia en el recinto de ganadores se ha vuelto una constante semana tras semana, y la cartelera dominical asoma como el escenario ideal para extender su racha triunfal.

El experimentado látigo cumplirá con un total de seis compromisos, entre los cuales destacan dos eventos de carácter selectivo. Tras finalizar su jornada de ajustes en la pista, Aranguren conversó con el equipo de Meridiano Web. El jinete mostró un optimismo inocultable respecto a la oportunidad de sus montas para la décima reunión del año en el óvalo de La Rinconada.

Montas: Entrevista Ganadora La Rinconada

La primera monta a realizar es por intermedio de la yegua Tres Rosas que participa en la segunda carrera no válida.

-Esta yegua reapareció muy bien, capaz de realizar una tremenda carrera con su compañera de cuadra la importada Grand D’Oro. Para esta oportunidad la yegua esta más puesta y con el favor de Dios vamos a ganar de punta a punta.

Luego en la quinta carrera una vez más en la silla de la importada Paris Priest, ahora en recorrido de 1.200 metros.

-Este ejemplar debutó ganando en La Rinconada muy bien, para esta oportunidad el caballo anda bastante mejor. Agradecido con el Stud “Shalom I” por la confianza al igual que su entrenador.

Este caballo lo tengo en alto concepto y con el favor de Dios esperamos ganar de punta a punta.

Para la sexta carrera, se va disputar una nueva edición del clásico Juan Vicente Tovar y tenemos el compromiso con el importado More Than Galileo.

-Yo tuve la oportunidad de ganar este clásico en el año 2012 por intermedio del ejemplar Prince Wizard del entrenador German Rojas, algo que me llenó de mucha alegría.

Para este domingo vamos con el ejemplar More Than Galileo, a pesar de ser un caballo perdedor con dos buenos terceros lugares. Conversé con su entrenador y le dije que solo le falta distancia a este caballo y este domingo esperamos hacer una bonita carrera.

Tu mejor carta, Ekati King (Usa) en el clásico Federico Carmona Perera (GII).

- Conozco a este ejemplar a la perfección. Estoy muy agradecido con el entrenador Gabriel Márquez y con su propietario Kelvin Álvarez por la confianza. He aprovechado cada oportunidad que me brinda el Stud 'Don Rafael V'. Tenemos un conocimiento profundo del caballo y esperamos obtener la victoria en este clásico con el favor de Dios.

Johan Aranguren: Tarde selectiva La Rinconada Compromisos

Entramos en el 5y6 nacional, otro compromiso de envergadura y en este caso con la importada Lady Monique que es parte de la nómina del clásico Peggy Ázqueta.

-Agradecido igualmente con su entrenador José Rafael Rojas, quien reapareció a lo grande precisamente ganando con esta yegua. Para esta ocasión la zaina se mantiene, anda bastante bien y con estos 100 metros más esperamos hacer una gran carrera en este clásico.

Para culminar, en la carrera de los acumulados montaras a la yegua Linda Estefanía que viene de correr con tropiezos.

-Esta yegua viene en franca evolución, sus dos últimas carreras lo ha hecho bastante bien. Para esta ocasión la condición es optima y esperemos que este enredada en sus combinaciones.

Extiendo una invitación a toda la fanaticada hípica para que disfrute de los cuatro clásicos de alto nivel que presenta la jornada. Bajo la gestión del Superintendente Antonio Álvarez, quien cumple una labor destacada en el óvalo de La Rinconada, el espectáculo está garantizado. No olviden sellar el 5y6 nacional para apoyar lo nuestro.