José Alejandro Rivero confía en su remate: “El final será clave para mis conducidas en La Rinconada”

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El popular José “Camaguán” Rivero se encuentra listo para una nueva jornada de acción en el óvalo de Coche. Con el optimismo y la dedicación que caracterizan su trayectoria, el jinete asume la responsabilidad de guiar a siete ejemplares en la cartelera de este domingo. Su presencia en la pista es sinónimo de entrega, y en esta ocasión, el profesional de la fusta compartió sus impresiones con el equipo de Meridiano Web sobre los retos que enfrenta.

Rivero analizó a fondo cada uno de sus compromisos, con especial énfasis en las pruebas selectivas de la tarde. El látigo detalló la condición física de sus conducidos y las estrategias previstas para buscar el éxito en los eventos de jerarquía. Además, ofreció un panorama claro sobre sus montas en el 5y6 nacional, el juego predilecto de la afición venezolana.

Camaguán Rivero: La Rinconada Entrevista Montas

Primer compromiso selectivo en el clásico Manuel Fonseca Arroyal, por intermedio de la potra Farolera que has tenido la oportunidad de ganarla en par de ocasiones previas.

-Esta es la tercera vez que tengo la oportunidad de montar en esta prueba selectiva, en una ocasión gané por intermedio de la yegua Four Palm Queen y el año pasado tuve la oportunidad de llegar en el segundo lugar con Sugar Cane.

En cuanto a Farolera, considero que en este tiro de 1.600 metros va ser una de las yeguas duras, ya que venia corriendo fuera de tiro y para este domingo esperamos un mejor desenvolvimiento corriendo detrás de la velocidad y para abajo sea una de las grandes aspirantes en el nombre de Dios.

A la altura de la primera válida, estarán en el lomo de la importada Tizn´t Anymore.

- Esta yegua atraviesa un estado físico impecable. Tras la corrección de algunos detalles en su entrenamiento, enfrenta un lote accesible en esta oportunidad. En el tiro de 1.400 metros, su remate será determinante y, con toda seguridad, ocupará los puestos de vanguardia en los tramos finales de la competencia.

La otra prueba selectiva donde participas, es en el clásico Peggy Ázqueta y estarás a bordo de la yegua Tale Of May.

- La yegua atraviesa un estado físico impecable. En la jornada de este miércoles cumplió con un ajuste en pareja y su desempeño resultó sobresaliente. Para este domingo, la estrategia consiste en accionar a la expectativa del tren de velocidad; así, su remate será efectivo y nos permitirá decidir la competencia en los metros finales.

Otra presentada del preparador Cesar Pérez, Miss Coco en la tercera válida. ¿Qué nos puedes decir?

- El trabajo con esta yegua ha sido constante y arduo. Es un ejemplar de mucha regularidad y esta representa la tercera ocasión que asumo su conducción. Para este domingo esperamos una evolución en su desempeño; buscaremos una partida limpia e incluso ajustamos el uso de las gríngolas. Existe la posibilidad de que intente ganar de extremo a extremo, aunque el objetivo primordial es que logre una actuación destacada en esta carrera.

Acumulados: 5y6 Buen Dividendo La Rinconada

Para cerrar en la carrera de los acumulados llevas a la yegua Bienmesabe del Stud “Excelso”.

-Esta yegua realizó un apronte la semana pasada espectacular, su última carrera estaba un poco falta. Para este domingo viene muy bien y esperamos que decida en los últimos metros de este recorrido de 1.400 metros.

Éxitos y bendiciones para todos.