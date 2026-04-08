Luis Francisco Martin: “El mío va ser muy difícil que se lo ganen en el 5y6 nacional en La Rinconada”

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El exjinete y ahora preparador Luis Francisco Martín mantiene el temple en un inicio de temporada exigente. Pese a que la victoria se le ha mostrado esquiva en lo que va de año en el óvalo de La Rinconada, Martín no cede en su empeño.

Entrevista: Victoria Luis Francisco Martin La Rinconada

Su ética de trabajo permanece intacta y para esta nueva jornada de carreras presenta una carta con la que espera inaugurar su cuenta personal de éxitos en 2026.

La estrategia para alcanzar este objetivo incluye el reencuentro de una combinación que rindió frutos en el pasado. Martín confía nuevamente en la conducción de Yonkleiver Díaz, jinete con quien consolidó una yunta efectiva durante el ciclo anterior.

Ambos profesionales unen esfuerzos una vez más con la firme misión de cruzar la meta en ganancia y retomar la ruta del triunfo que tantos dividendos otorgó a su establo el año pasado.

Consciente de la expectativa que rodea a su presentado, Martín ofreció declaraciones directas y cargadas de optimismo. El entrenador conversó con la prensa para compartir un mensaje de confianza hacia toda la fanaticada hípica que sigue de cerca su trayectoria en la arena de Coche.

Trainer Caminante forma parte de la nómina de la quinta válida. ¿Qué nos puede decir?

"Buenos días a toda la afición y al equipo de Gaceta Hípica; valoro mucho la labor que realizan. Presento en la quinta válida a Caminante, un ejemplar que atraviesa una condición óptima. Su reaparición resultó muy positiva pese a los inconvenientes en la partida, el puesto de pista desfavorable y los tropiezos que enfrentó; aun así, logró un meritorio tercer lugar a poco más de seis cuerpos.

En esta ocasión, el aumento de 100 metros en el recorrido lo favorece notablemente. Si logra un tránsito libre de tropiezos, será difícil de derrotar. El favorito ya midió fuerzas con el mío en su salida anterior y lo superó por escaso margen; en teoría, ambos decidirán la competencia. El ajuste de hoy fue excelente. ¡Mucha suerte y Gaceta Hípica!".