Larry Mejías buscará su primera victoria del 2026 en la doble fecha de La Rinconada

Consolidado como uno de los jinetes más consistentes de las últimas temporadas en el óvalo de Coche, el profesional Larry Mejías se prepara para una importante doble jornada. El látigo criollo buscará visitar el recinto de ganadores por primera vez en este naciente 2026, con montas clave tanto el viernes como el domingo.

Viernes: Apertura con opción y debut importado



La actividad para Mejías iniciará en la jornada nocturna de este viernes. En la primera carrera del programa, conducirá a la yegua Reysgar, bajo la preparación de José Luis Balzán. "Tuve la oportunidad de montarla en su anterior, donde arribamos terceros cumpliendo una buena actuación. Aunque no llega al 100% de condiciones, sé qué hará una gran carrera", comentó el jinete.

Más tarde, en la cuarta competencia (segunda válida para el 5y6), Mejías será el encargado de guiar a la debutante importada Practical Vale. Sobre la pupila del patio, el jockey manifestó optimismo: "Hasta ahora ha trabajado bastante bien; esperemos que todo salga de la mejor manera en su estreno".

Domingo: La revancha de Loom



Para la reunión dominical, Larry Mejías tiene un compromiso de alta relevancia en la primera carrera del programa con el ejemplar Loom, presentado por Ademar Rodríguez Piñango.

"Tuve la oportunidad de correrlo la semana pasada, pero lamentablemente no contamos con suerte al momento de la partida debido a un fuerte contratiempo. En esta ocasión, esperamos que pueda demostrar su capacidad y hacerlo mucho mejor. Un saludo y lo mejor para toda la afición", concluyó Mejías.