MLB: Paul Skenes silencia a Padres con su mejor versión

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Paul Skenes es el mayor talento en pitcheo de los últimos años en Grandes Ligas. Su rendimiento lo llevó a ganar el Cy Young de Liga Nacional y es solo el inicio de su larga carrera. En 2026 pese a un inicio lento, ya mostró su mejor versión del año frente a Padres de San Diego.

Skenes en la victoria 7-1 de Piratas de Pittsburgh contra Padres registró: 6.1 entradas, 2 hits, 1 carrera limpia, 1 jonrón, 2 boletos, 6 ponches. Sumó su segunda victoria de la temporada y registró ahora una efectividad de 5.25. Con esos números está de a poco volviendo a ser clave.

Paul lanzó una joya de pitcheo que incluyó un juego sin hits (6ta entrada) hasta que Fernando Tatis Jr le rompió el hito. Solo tuvo 87 lanzamientos para lograr la victoria, además, de una buena y oportuna ofensiva para tener un juego relativamente tranquilo.

Paul Skenes poco a poco está mostrando su nivel Cy Young

Paul Skenes comenzó la temporada de manera desastrosa contra Mets de Nueva York. Solo duró 0.2 entradas de 4 hits, 5 carreras limpias, 2 boletos y 37 pitcheos para una efectividad de 67.50, la más alta en su historia. Un hecho, que lo llevó a reflexionar para las siguientes aperturas.

Situación que mejoró, ya que durante los juegos contra: Rojos y Padres registró 11.1 entradas de 5 hits, 2 carreras limpias, 4 boletos y 11 ponches para 1.59 de ERA con 2 victorias en su bolsillo. Skenes no solo demostró que es humano en 2026, también que es resiliente y trabajador.

Números de Paul Skenes con Piratas de Pittsburgh en 2026

Paul Skenes es literalmente la esperanza de Piratas de Pittsburgh para lograr un pase a la postemporada. Está claro que el lanzador no puede actuar en todos los juegos, pero su competitividad contagia a sus compañeros. Si la ofensiva trabaja bien, serán un rival difícil de batir.

Números de Skenes en 2026:

- 3 juegos, 3 aperturas, 2-1, 5.25 ERA, 12.0 entradas, 9 hits, 7 carreras limpias, 1 jonrón, 6 boletos, 12 ponches, 1.25 WHIP