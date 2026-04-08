Sudamericano Sub-17: La Vinotinto busca el "batacazo" ante Argentina

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Tras un debut agridulce que dejó sensaciones encontradas, la Vinotinto se prepara para medir fuerzas contra una de las potencias del continente.

El Torneo Sudamericano Sub-17 no da tregua y, luego del empate ante Bolivia, el margen de error se ha reducido drásticamente para los dirigidos por Jhonny Ferreira.

Venezuela tuvo el triunfo en sus manos frente a la "Verde". Con una ventaja de 2-0 y la superioridad numérica tras una expulsión en el cuadro rival, todo parecía indicar que los tres puntos se quedarían en el bolsillo criollo.

Sin embargo, la falta de oficio para cerrar el partido y desatenciones puntuales permitieron que Bolivia rescatara un 2-2 con sabor a derrota para la selección nacional.

Luces y sombras

A pesar del resultado, no todo fue negativo. La selección mostró tramos de fútbol fluido y asociación que ilusionan. De hecho, los dos goles llegaron por jugadas colectivas que permitieron llegar al área y mandar el balón al fondo de la red.

No obstante, la verdadera tarea será saber manejar la gestión emocional del partido y mantener la concentración defensiva cuando se tiene la ventaja. Estos dos aspectos son vitales para que la Vinotinto pueda sumar su primera victoria.

Ahora bien, la "Albiceleste" llega a esta segunda jornada con la moral por las nubes. En su estreno, no tuvo piedad ante Perú, despachándolo con un contundente 4-1. Argentina demostró ser un equipo compacto, con individualidades que pueden romper cualquier esquema y una efectividad letal de cara al arco.

Grupo de la muerte

Con Brasil y Argentina compartiendo zona, cada punto es oro puro. Haber dejado escapar dos unidades ante Bolivia obliga a Venezuela a buscar una hazaña frente a los grandes para mantener vivas las esperanzas de clasificación.

El cuerpo técnico busca desea repetir la propuesta de buen fútbol mostrada en el debut, pero con una rigurosidad táctica impecable durante los 90 minutos. Ante un rival como Argentina, cualquier parpadeo se paga caro.

Cabe destacar, que el compromiso se disputará este miércoles 8 de abril a las 7:00 PM (hora de Venezuela), en el Estadio Ameliano.