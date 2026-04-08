Raúl de Molina mostró su molestia en contra de Pepe Aguilar y Christian Nodal

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El conductor Raúl de Molina fue muy claro y preciso en enviarle un mensaje a los cantantes Pepe Aguilar y Christian Nodal. El cubano rechazó que ahora los artistas no quieran dar entrevistas a el programa “El Gordo y la Flaca”, destacando el apoyo que siempre le han brindado a ambos.

Raúl en desacuerdo con Pepe

El popular “Rauli”, destacó que la situación viene desde hace meses, cuando Pepe pidió que el show de Univisión no lo entrevistara en la red carpet de los Latin Grammy.

En la compañía de Lili Estefan “La flaca”, Molina aseveró que nunca ha dicho nada negativo en contra de la familiar Aguilar, y menos de Christian Nodal, esposo de la polémica Ángela Aguilar.

“Yo nunca en mi vida le he hecho nada a Pepe Aguilar, he sido amigo de él desde que comenzó mi carrera, lo he tratado de maravilla. Le hemos dado publicidad desde que empezó su carrera, que he dicho aquí que lo quiero, que lo apoyo”, expresó sin filtros.

Raúl: ¿Qué se creen estos artistas?

Molina fue mucho más allá, y dejó muy claro al público que él hace su trabajo de hablar de las polémicas y situaciones de los famosos que son noticias. “Cuando nos necesitan son los primeros en llamarnos para que le hagamos publicidad a su disco”, comentó.

Lili también abordó la situación destacando que reconoce que Pepe solo trata de cuidar a su hija, quien en los últimos años ha estado expuestas a muchos comentarios, de según haber sido la tercera en discordia entre la relación de Nodal y Cazzu.

Mensaje a Nodal

Finalmente, el talento de Univisión envió un mensaje a Christian, destacando que jamás ha realizado comentarios negativos de su vida y que debería buscar personas que lo asesoren mucho mejor.

“Yo no le he hecho nada a ninguno de los dos. Siempre en la vida he hablado bien de Christian Nodal, no sé quién lo está aconsejando”, dijo.