Raúl de Molina expone los nombres de los artistas que rechazaron ser entrevistados por él

Durante una trasmisión de “El Gordo y La Flaca”, Raúl de Molina expuso a los cantantes que evitaron a toda costa que los entrevistara durante los Latin Grammy 2025, en donde el presentador fue parte de la ceremonia.

Desde su salto a la fama el conductor cubano se ha caracterizado por no tener miedo a realizar las preguntas incómodas a las celebridades, pero esto lo ha metido “en problemas”. “Pero creo que el público entiende que trato de decir la verdad y eso me ocasiona problemas”, expresó con franqueza.

¿Quiénes son los artistas?

Sin pelitos en la lengua, Raúl de Molina señaló a Pepe Aguilar y Rauw Alejandro como los dos artistas que rechazaron ser entrevistados por él. “Esto lo quiero decir porque son cosas que no deberían de pasar”, señaló.

El padre de Ángela Aguilar solicitó a la producción no pasar por donde estaba el cubano, en su lugar que fue entrevistado por Clarissa Molina y Chiquinquirá Delgado, según el presentador de “El Gordo de La Flaca” para evadir preguntas sobre la relación de su hija y Christian Nodal.

Algo parecido habría pasado con el cantante de origen puertorriqueño, cuando se encontró con su representante, a quien le dijo. “Lo voy a entrevistar en la alfombra, lo tengo para entrevistar en la alfombra”, esto causó que, en su llegada evitara al cubano, porque iba directo a cuestionar sobre la canción de su ex Rosalía.