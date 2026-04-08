¿Cuánto paga Peso Pluma por un corte de cabello? Esto dijo su barbero venezolano

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El exitoso barbero venezolano conocido como Leo God is Good reveló durante una reciente entrevista con Jonathan Moly que uno de los pagos más altos que ha recibido en su carrera ha sido el del cantante mexicano Peso Pluma.

Vale recordar que, en junio de 2024, el azteca decidió hacer un cambio radical en su imagen, dejando atrás su característico cabello largo para apostar por un estilo más fresco y moderno. Este cambio estuvo en manos del profesional criollo, tal como lo mostró en sus redes sociales.

El jugoso pago de Peso Pluma

El corte que transformó la imagen de Peso Pluma no fue un servicio cualquiera. Aunque Leo God is Good tiene una tarifa regular de 50 dólares, el cantante decidió pagarle 2.000 dólares, una cifra que supera ampliamente el costo habitual de su trabajo.

De hecho, este no fue un encuentro aislado, pues, el barbero ha tenido la oportunidad de trabajar con el intérprete en más de una ocasión, siendo la más reciente en octubre de 2025, según publicaciones en redes sociales.

Además, Leo reveló que otros clientes, especialmente peloteros profesionales, han llegado a pagarle hasta 1.000 dólares por un corte, generando ganancias muy por encima de su tarifa base.

Leo God is Good: de Venezuela a las estrellas

Detrás de estas cifras hay una historia de esfuerzo y proyección internacional. Leo God is Good, cuyo nombre real es Leo Infante, emigró a Estados Unidos y logró posicionarse como uno de los barberos más solicitados, especialmente en ciudades como Miami.

Su talento lo ha llevado a trabajar con múltiples figuras del espectáculo y el deporte. Entre los artistas que han pasado por sus manos destacan nombres como Zion, Marko, Nacho y el futbolista Josef Martínez, consolidando su reputación en la industria.

Su éxito también se refleja en su negocio, con barberías establecidas en zonas clave de Florida, lo que lo posiciona como un referente del grooming latino en Estados Unidos.