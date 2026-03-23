Peso Pluma en el centro de la polémica por su reciente actitud en un show

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Durante su más reciente presentación, el cantante mexicano, Peso Pluma, mostró un comportamiento inusual sobre el escenario que no pasó desapercibido.

Descompensado, con la cabeza casi en el suelo y mirada perdida, marcaron un espectáculo que, lejos de ser celebrado, encendió las alarmas en las redes sociales.

El inusual comportamiento de Peso Pluma

Múltiples imágenes en redes sociales, comprueban que el cantante no parecía estar en condiciones normales durante su último show que forma parte de su gira internacional "Dinastía".

Aunque no existe una versión oficial que explique lo ocurrido, el momento rápidamente se viralizó, dando paso a todo tipo de especulaciones.

Por ejemplo, la mayoría de los usuarios coincide en que el cantante habría consumido "fentanilo", otros defienden que es parte del cansancio o problemas de salud.

Se repite la historia

No es la primera vez que el intérprete genera comentarios por actitudes similares. En presentaciones anteriores ya había despertado preocupación por comportamientos “extraños” o fuera de sí en el escenario, lo que ha alimentado aún más el debate actual

El episodio ocurre en un momento clave de su carrera. Peso Pluma no solo domina las plataformas digitales, sino que también se encuentra en plena expansión internacional con proyectos, giras y colaboraciones que lo mantienen bajo una exposición constante.