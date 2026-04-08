LVBP: Magallanes apostará por sus prospectos para cubrir esta posición en la próxima temporada

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Los Navegantes del Magallanes lo tienen clarísimo: quieren el bicampeonato en la temporada 2026-2027 de la LVBP. Para ello necesitarán reforzar algunas posiciones con un par de nombres, aunque la única excepción a esa regla parece que será el campocorto.

Y es que Federico Rojas, gerente deportivo de la organización, comentó para El Infield Podcast que dicha posición ya la tienen cubierta con nombres que están dentro de la organización, por lo que no será necesario acudir al mercado de cambios.

Como muchos recordarán, Magallanes sumó la temporada pasada dos peloteros importados para el campocorto, algo inusual de ver en la pelota venezolana.

"No es común ver a un shortstop importado en Venezuela. Con Andrelton Simmons buscábamos estabilidad y Carlos Sepúlveda llegó para algo similar en la parte final. Ahora dentro del Magallanes tenemos material para echar mano ahí. Tenemos que esperar un poquito que avance la temporada (en los Estados Unido), pero tenemos tres prospectos que consideramos están listos para la LVBP", le dijo el directivo a los periodistas Carlos Valmore, Efraín Zavarce y Freddy Chersia.

Magallanes confía en sus prospectos

Los muchachos en cuestión son Franklin Arias, Gregory Barrios y Bryan Rincón. A este trío habría que añadirle, según Rojas, la opción de Tucupita Marcano como plan B, ya que "cerró de buena forma, respondió y cumplió ahí" en la recta final de la campaña.

En el caso de Arias, el gerente comentó que “está listo para jugar en la LVBP”, pero que su situación será un poco "incierta" por el valor que tiene para las Medias Rojas de Boston y la intención del Magallanes de usarlo como pieza regular.

Por su parte, Barrios ya tuvo un par de presentaciones con la Nave el año pasado. “Ya conversamos con él y estará desde el primer día. Es el plan en este momento”, apuntó Rojas en el podcast.

Finalmente, con Rincón hay algunos avances para que se uniforme con el equipo, aunque todo quedará de parte de los Phillies de Filadelfia, organización que lo monitorea en su sucursal Doble-A.