El duelo de la semana se presenta en el Mind Your Biscuits Stakes en New York

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La jornada sabatina en el hipódromo de Aqueduct, New York, está comprendida por ocho carreras y dos Stakes exclusivos para ejemplares nacidos y criados en New York, que corresponden a la New York Stallion Stakes Series. Se espera un duelo entre Illmatic y Sculcos Folly, en la la división Mind Your Biscuits Stakes de $200,000.

Aqueduct: Presenta Mind Your Biscuits de $200,000 con cinco inscritos

Illmatic, propiedad de Adelphi Racing Club y LJSS Thoroughbreds, debutará en carreras de stakes el sábado en la división Mind Your Biscuits de $200,000 de la New York Stallion Stakes Series, en Aqueduct. El potro, hijo de Honest Mischief y entrenado por Miguel Clement, fue adquirido en la subasta de OBS por 290,000 dólares. Tras un debut modesto en julio, Illmatic ganó con autoridad en su segunda carrera, logrando una calificación Beyer de 91. Jaime Rodríguez, vuelve a sus hierros.

Illmatic enfrentará una competencia fuerte, entre ellos Sculcos Folly, un potro de Redesdale entrenado por Rick Dutrow Jr., que busca su tercera victoria consecutiva local. Sculcos Folly, también criado en Nueva York, ha mostrado progreso constante y un Beyer de 92 tras ganar la carrera Gander. Su jinete será Manny Franco, que lo montó en entrenamientos recientes.

Además, Sunday Boy, ganador sorpresa en diciembre pasado y entrenado por James Ryerson, regresa a la pista. El potro hijo de Central Banker cuenta con seis victorias y está bien valorado en carreras para caballos criados en el estado.

EL Mind Your Biscuits Stakes, inicia a las 3:49 p.m, hora venezolana y está pautada para la sexta carrera de la programación.