MLB: Luis Arráez activa la grúa y saca a San Francisco de su mal momento

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A pesar de las críticas que ha podido recibir, Luis Arráez sigue siendo uno de los mejores y más productivos bateadores de San Francisco en el inicio de esta temporada 2026. El criollo ha sabido hacerse fuerte en la caja de madero y responder poco a poco de buena manera en los diversos roles que se le han asignado.

El venezolano fue parte del lineup como tercer bate y segunda base del equipo, y logró ser productivo para los suyos, al remolcar dos de las seis carreras con las que el equipo de la bahía pudo salir de su mala racha de cuatro caídas consecutivas, para sumar su cuarto triunfo en lo que va de zafra.

Luis Arráez, productivo para Gigantes

Y es que, en este triunfo de San Francisco sobre Filadelfia, Luis Arráez fue productivo desde el propio primer episodio. Con hombres en las esquinas y sin outs en la pizarra, la "Regadera" bateó un roletazo por primera base para impulsar la primera carrera del juego de pelota.

En el quinto episodio, el oriundo de San Felipe volvió a hacer de las suyas, esta vez con un sencillo al jardín central, para remolcar desde la segunda base a Matt Chapman y poner el juego 3-0 en dicho momento.

Este fue el primer juego con más de una carrera impulsada para Luis Arráez en lo que va de 2026, y le sirvió para llegar a seis rayitas fletadas en la presente campaña, siendo el segundo jugador de los Gigantes con más remolcadas. Un bateador que ha podido responder desde el inicio, algo que, sin duda, necesita su equipo.