MLB: Las figuras del béisbol recordadas tras la tragedia de Jet Set

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Hace un año el beisbol en República Dominicana y Grandes Ligas se vestían de luto. La estructura de La discoteca Jet Set colapsó, ocasionando la muerte de 233 personas. Entre ellas, murieron personajes importantes para el beisbol y artistas reconocidos.

Entre los fallecidos de esa trágica noche están: Octavio Dotel (15 años en MLB), Tony Blanco (1 año en MLB) y Nelsy Cruz, la hermana del ex pelotero Nelson Cruz. Tres personajes queridos en República Dominicana que aún son recordados por su trabajo y su calidad humana.

Un primer aniversario que mantiene en luto a la República Dominicana, por las figuras fallecidas; pero también por las familias de las 233 muertes confirmadas. Una situación que a pesar de llevar un año, todavía no hay un claro veredicto sobre lo sucedido el 8 de abril del 2025.

Legado y trayectoria de Octavio Dotel y Tony Blanco

Octavio Dotel fue un pilar del pitcheo dominicano en Las Mayores, vistiendo la camiseta de 13 equipos. Su capacidad para ponchar y su rol como relevista dominante lo llevaron a ganar una Serie Mundial en 2011; consolidándose como uno de los brazos más confiables del año.

Tony Blanco destacó por su poder descomunal con el madero, logrando dar el salto a Nacionales de Washington. Sin embargo, su verdadero éxito llegó en Japón. Blanco fue un referente del talento dominicano en el extranjero, ganándose el respeto de la liga nipona con un gran nivel.

Números de Octavio Dotel y Tony Blanco en su carrera

- Octavio Dotel: 758 juegos, 34 aperturas, 59-50, 3.78 ERA, 109 salvados, 951.0 entradas, 765 hits, 399 carreras limpias, 117 jonrones, 412 boletos, 1143 ponches, 1.23 WHIP

- Tony Blanco: 750 juegos, 2668 turnos, 366 anotadas, 725 hits, 108 dobles, 1 triple, 181 jonrones, 542 impulsadas, 4 bases robadas, 290 boletos, 755 ponches, .272 PRO, .351 OBP, .516 SLG, .868 OPs