SPB en vivo: Gaiteros del Zulia lidera invicto y estos son los próximos juegos por Meridiano Televisión

Andrea Matos Viveiros
La SPB mantiene su intensidad con una agenda cargada de partidos que podrás disfrutar en vivo y gratis por Meridiano Televisión.
El actual campeón, Gaiteros del Zulia, ha sido el gran protagonista tras cerrar una primera mitad impecable con 11 victorias sin derrotas. Su dominio incluye siete triunfos como local y cuatro como visitante, consolidando un rendimiento sólido.
Pero la semana sigue con duelos imperdibles, análisis especializado y la emoción del mejor baloncesto venezolano para todos los fanáticos. No te pierdas los mejores encuentros por Meridiano Televisión a través de señal abierta y en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.
SPB: en vivo para esta semana
SEMANA 6
Miércoles 8 de abril: Diablos de Miranda vs Trotamundos de Carabobo / inicio 7:00 p.m.
Jueves 9 de abril: Centauros de Bolívar vs Spartans Distrito Capital / inicio 7:00 p.m.
Viernes 10 de abril: Cocodrilos de Caracas vs Pioneros del Ávila / inicio 7:00 p.m.
Sábado 11 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Diablos de Miranda / inicio 7:00 p.m.
Domingo 12 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Piratas de La Guaira / inicio 6:00 p.m.
Sigue toda la acción del baloncesto criollo a través de la multiplataforma deportiva de Venezuela: Meridiano.