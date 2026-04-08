La Vinotinto Femenina recibe dos refuerzos para la Liga de Naciones

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La selección femenina de Venezuela comandada por Ricardo Belli recibe noticias positivas en un momento crucial de su preparación.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó la incorporación de Marianyela Jiménez y Bárbara Sandoval a la concentración nacional, fortaleciendo el esquema del equipo de cara a los próximos desafíos internacionales.

Con esto el cuerpo técnico respira aliviado al recuperar piezas importantes para la rotación y el funcionamiento táctico del equipo. En el caso de Jiménez, se incorporó tras superar una lesión en el aductor mayor derecho.

Mientras que, Sandoval ya se integró formalmente a los entrenamientos grupales, trabajando junto al resto de sus compañeras.

El camino hacia la Copa del Mundo

Con el objetivo innegociable de sellar el boleto al próximo Mundial, el estratega brasileño Belli busca consolidar un grupo compacto. Contar con la totalidad de las jugadoras disponibles es vital para afrontar un calendario que no permite distracciones.

La Vinotinto tendrá que medir fuerzas ante rivales directos en la región para mantener vivo el sueño mundialista. Sus compromisos de esta fecha FIFA serán Colombia, Argentina y Bolivia.

La integración de las jugadoras mencionadas llega en el momento justo, permitiendo que el equipo trabaje con plantel completo la estrategia para mantener el liderato en la clasificación.

El sueño de ver a Venezuela en la cita máxima del fútbol femenino sigue más vigente que nunca, y con estas incorporaciones, la selección suma jerarquía y profundidad para batallar en cada jornada.