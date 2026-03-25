¡Presencia venezolana! Seis árbitras estarán en la Liga de Naciones Femenina

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El arbitraje de Venezuela sigue ganando terreno en la élite del fútbol continental y la Federación Venezolana de Fútbol lo celebra.

La CONMEBOL ha confirmado una designación sin precedentes para el esperado duelo entre Argentina y Colombia, correspondiente a la Liga de Naciones Femenina. El encuentro será dirigido en su totalidad por un equipo arbitral compuesto por seis mujeres venezolanas.

El compromiso, programado para el próximo sábado 18 de abril, contará con la experiencia de colegiadas que ya son referentes en el circuito internacional, evidenciando la enorme confianza del órgano rector del fútbol sudamericano.

¿Cómo está conformado el equipo?

La delegación nacional estará encabezada por Emikar Calderas, quien asumirá el rol de árbitra principal. Calderas, con amplia trayectoria en mundiales juveniles y torneos continentales, liderará un equipo de trabajo ya consolidado:

Asistentes: Migdalia Rodríguez y Thaity Dugarte

Cuarta Árbitra: Ana Méndez

VAR: Stefani Escobar

AVAR: Elibith Higuera

El comunicado de la FVF

Este anuncio no solo es un logro individual para las juezas, sino un espaldarazo a la estructura deportiva del país. La FVF se pronunció al respecto, subrayando que este nombramiento es el fruto de una estrategia a largo plazo.

"Este nuevo paso es reflejo del trabajo que viene desarrollando la Federación Venezolana de Fútbol en el arbitraje nacional, a través de su Comisión Nacional de Árbitros, con una planificación enfocada en la formación, el seguimiento y la proyección internacional de sus integrantes", expresaron.