La Vinotinto Femenina presenta lista para buscar su clasificación al Mundial 2027

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En la sede de la FVF (Federación Venezolana de Fútbol) el técnico de la Vinotinto Femenina, Ricardo Belli, presentó este martes 31 de marzo los nombres de la convocatoria para encarar las jornadas cinco, seis y siete de las eliminatorias mundialistas a la edición de 2027.

Meridiano dijo presente en la comparecencia ante los mediosnde comunicación, dónde el estratega presentó el listado de 28 jugadores para medirse a Colombia (10 de abril), Argentina (14 de abril) y Bolivia (18 de abril).

Venezuela actualmente es líder de la tabla de posiciones con un total de 8 puntos y estos compromisos son claves por ser ante dos rivales directos en la clasificación como las argentinas y colombianas, que tienen siete unidades y siguen a las criollas.

Estos cotejos representan la posibilidad real de que las venezolanas obtengan uno de los dos cupos directos a la máxima instancia del balompié femenino.