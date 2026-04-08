MLB: Azulejos de Toronto y la crisis que arruina su rotación

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Azulejos de Toronto está viviendo uno de sus peores momentos en los últimos años en Grandes Ligas. Luego de estar a un par de outs de ganar la Serie Mundial 2025, el equipo registra seis derrotas en fila en 2026. Una de las razones del mal momento, son las lesiones de su rotación.

Toronto tiene en lista de lesionados a: José Berríos, Shane Bieber, Trey Yesavage, Bowden Francis y Cody Ponce. Todos lanzadores estelares para Blue Jays, ya sea como parte de la rotación o el bullpen. Todos dicho sea de paso, con lesiones de larga data, con una espera eterna.

El pitcheo ha sido el Talón de Aquiles de Toronto durante 2026. Una rotación que no afianza su juego y un bullpen que hace aguas cada vez que hay presión. De hecho, Azulejos perdió series con: Rockies de Colorado, Medias Blancas de Chicago (barrida) y Dodgers de Los Ángeles.

Lista de lesionados de Azulejos de Toronto en 2026

La lista de lesionados de Azulejos de Toronto debe ser una de las más amplias de la temporada. Un equipo que no está peor en la División Este, porque Medias Rojas de Boston solo ha ganado 3 juegos en lo que va de año. De lo contrario, estarían en el sótano de su División.

Lista de lesionados de Azulejos en 2026:

Max Scherzer - lanzador: día a día (antebrazo) José Berríos - lanzador: lista de 15 días (codo) Shane Bieber - lanzador: lista de 15 días (codo) Yimi García - lanzador: lista de 15 días (codo) Trey Yesavage - lanzador: lista de 15 días (codo) Addison Barger - jardinero: lista de 10 días (tobillo) Alejandro Kirk - catcher: lista de 10 días (tobillo) Bowden Francis - lanzador: lista de 60 días (codo) Cody Ponce - lanzador: lista de 60 días (rodilla) Anthony Santander - jardinero: lista de 60 días (hombro) Josh Winckowski - lanzador: lista de 60 días (codo)

¿Cuánto tiempo estará de baja Alejandro Kirk con Azulejos de Toronto?

John Schneider ya comunicó que la lesión de Alejandro Kirk llevará al menos 6 semanas de baja si todo va bien. El manager de Azulejos de Toronto resaltó que el pelotero mexicano fue operado del pulgar y se le colocó un tornillo. Una baja sensible para este pésimo inicio de año.