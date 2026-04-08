MLB

Miguel Rojas anuncia el sensible fallecimiento de su padre

El padre del toletero de los Dodgers falleció este martes 7 de abril en horas de la tarde

Por

Meridiano

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 10:49 am
Miguel Rojas anuncia el sensible fallecimiento de su padre
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Triste noticia para el mundo del beisbol en general. En la mañana de este miércoles 8 de abril, el toletero criollo Miguel Rojas, jugador de los Dodgers de Los Ángeles, anunció el sensible fallecimiento de su padre, Miguel Rojas, conocido popularmente como "Micky", en horas de la tarde del martes 7 de abril.

NOTAS RELACIONADAS

El infielder criollo aparecía como parte del lineup del equipo californiano para el duelo ante Azulejos de Toronto de este 7 de abril. Sin embargo, pocas horas antes de que iniciara el compromiso, el equipo anunció que el venezolano saldría del roster para "atender un asunto familiar".

Miguel Rojas padre, un ícono tequense

Foto: @miggyslocker

Miguel "Micky" Rojas no solo fue el padre de un exitoso grandesligas, sino que además fue una figura muy querida en Los Teques, capital de Miranda, en donde ha radicado la familia Rojas por más de seis décadas.

Por supuesto, "Micky" también fue parte fundamental de la formación de Miguel Rojas como pelotero, y una de las grandes razones por las que el toletero de los Dodgers ha tenido una carrera exitosa, que lo ha llevado a ser bicampeón de la Serie Mundial y héroe del séptimo juego del Clásico de Otoño de 2025.

Todo el equipo de Meridiano y del Bloque DEARMAS le envía sus más sentidas palabras de condolencias a los familiares y allegados a Miguel "Micky" Rojas. Paz a su alma.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo Shohei Ohtani Aroldis Chapman SPB
Miércoles 08 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?