Miguel Rojas anuncia el sensible fallecimiento de su padre

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Triste noticia para el mundo del beisbol en general. En la mañana de este miércoles 8 de abril, el toletero criollo Miguel Rojas, jugador de los Dodgers de Los Ángeles, anunció el sensible fallecimiento de su padre, Miguel Rojas, conocido popularmente como "Micky", en horas de la tarde del martes 7 de abril.

El infielder criollo aparecía como parte del lineup del equipo californiano para el duelo ante Azulejos de Toronto de este 7 de abril. Sin embargo, pocas horas antes de que iniciara el compromiso, el equipo anunció que el venezolano saldría del roster para "atender un asunto familiar".

Miguel Rojas padre, un ícono tequense

Foto: @miggyslocker

Miguel "Micky" Rojas no solo fue el padre de un exitoso grandesligas, sino que además fue una figura muy querida en Los Teques, capital de Miranda, en donde ha radicado la familia Rojas por más de seis décadas.

Por supuesto, "Micky" también fue parte fundamental de la formación de Miguel Rojas como pelotero, y una de las grandes razones por las que el toletero de los Dodgers ha tenido una carrera exitosa, que lo ha llevado a ser bicampeón de la Serie Mundial y héroe del séptimo juego del Clásico de Otoño de 2025.

Todo el equipo de Meridiano y del Bloque DEARMAS le envía sus más sentidas palabras de condolencias a los familiares y allegados a Miguel "Micky" Rojas. Paz a su alma.