Daniil Medvedev sorprendió con esta reacción tras su derrota en el Masters de Montecarlo

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El Masters de Montecarlo dejó una de las imágenes más inesperadas de la temporada: la contundente derrota de Daniil Medvédev en dieciseisavos de final de este prestigioso torneo. El tenista ruso, habitual protagonista en las rondas decisivas en estos escenarios, fue superado sin matices con un doble 6-0 por el italiano Matteo Berrettini, que generó sorpresa tanto en la grada como entre los analistas del circuito, respectivamente.

Lejos de mostrar su habitual solidez desde el fondo de la pista, Medvedev se vio desbordado desde el inicio. Su rival impuso ritmo, precisión y agresividad, mientras el ruso acumulaba errores no forzados y evidenciaba dificultades para adaptarse a la superficie de arcilla, históricamente la más incómoda para su estilo de juego.

Daniil Medvédev - Masters de Montecarlo

El resultado no sólo llama la atención por lo abultado del marcador, sino por tratarse de un jugador del calibre de Medvédev, ex número uno del mundo y referente del tenis contemporáneo. En torneos de esta categoría, una derrota sin lograr un solo juego es extremadamente inusual para figuras de su nivel.

Durante el encuentro, se percibió a un Medvédev falto de respuestas. Su lenguaje corporal reflejaba frustración, y su servicio (una de sus principales armas) no logró marcar diferencias. Además, su devolución, habitualmente incisiva, careció de profundidad, facilitando el dominio del adversario en cada intercambio.

Este tropiezo reabre el debate sobre el rendimiento del ruso en tierra batida. Aunque ha mostrado mejoras en los últimos años, los resultados en Montecarlo vuelven a evidenciar que aún tiene margen de adaptación en esta superficie, especialmente frente a rivales que dominan el juego con efecto y paciencia.

Finalmente, la derrota en Montecarlo queda como una de las más duras de su carrera reciente y un recordatorio de lo impredecible que puede ser el tenis, incluso para los mejores del mundo, y esto es una experiencia que Daniil Medvédev deberá tomar con responsabilidad de cara al futuro.