Sabalenka reclama su trono: Histórica racha en la cima del tenis mundial

Suscríbete a nuestros canales

El circuito de la WTA tiene una nueva dueña absoluta de la consistencia. Aryna Sabalenka ha alcanzado un hito que redefine su legado en el tenis profesional al superar a su principal rival contemporánea, Iga Swiatek, en una de las estadísticas más exigentes del deporte: la permanencia ininterrumpida en la cima del ranking mundial.

Con 76 semanas consecutivas ocupando el puesto número uno, la jugadora bielorrusa ha escalado hasta la tercera posición histórica de las rachas más largas del siglo XXI. Este logro no solo refleja su talento, sino una estabilidad física y mental que le ha permitido defender su corona torneo tras torneo, acumulando un total de 84 semanas (no consecutivas) en lo más alto del escalafón.

La élite del siglo XXI

El dominio de Sabalenka la sitúa ahora en un olimpo donde solo dos nombres han logrado tramos de superioridad más extensos desde el año 2000. Así queda la jerarquía de las rachas de victorias en el trono:

Serena Williams: 186 semanas. Ashleigh Barty: 114 semanas. Aryna Sabalenka: 76 semanas. Iga Swiatek: 75 semanas. Martina Hingis: 73 semanas.

Un cambio de guardia consolidado

Superar las 75 semanas de Swiatek (quien estableció su marca durante su irrupción dominante tras el retiro de Barty) supone un golpe de autoridad en la narrativa del tenis femenino actual. Mientras que el circuito se caracterizó durante años por la alternancia constante en el liderato, Sabalenka ha logrado instaurar una "era de hierro" basada en su potente servicio y una madurez táctica que la mantiene lejos del alcance de sus perseguidoras.

Este récord llega en un momento de plenitud para Sabalenka, quien recientemente completó el "Sunshine Double" tras conquistar Indian Wells y Miami de forma consecutiva en este 2026. Con el calendario avanzando hacia la temporada de tierra batida, la gran interrogante es hasta dónde podrá estirar una racha que ya la ha convertido en una de las figuras más influyentes y dominantes de la historia moderna del deporte.