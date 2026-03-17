Venezuela se alza como campeón del Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa U-11 masculino

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Los venezolanos Gabriel Angarita y Tommy Golding se consagraron campeones en la modalidad por equipos masculino U-11 en el Campeonato Sudamericano U-11 y U-13 Asunción 2026, en Paraguay.



“Con gran determinación, talento y trabajo en equipo, nuestros atletas demostraron el enorme potencial de la nueva generación del tenis de mesa venezolano, alcanzando lo más alto del podio en esta importante cita continental”, escribió la Federación Venezolana de Tenis de Mesa en una publicación de Instagram.



El podio de la categoría lo completó el equipo de Brasil con la medalla de plata, mientras que Brasil B y Perú obtuvieron las medallas de bronce.

Gabriel Angarita y Tommy Golding forman parte, además, del Proyecto de Masificación Nacional, una iniciativa que tiene como objetivo la captación y entrenamiento de más de 1.000 niños en un lapso de ocho años para competencias internacionales de tenis de mesa.



El desarrollo de este proyecto toma en cuenta la progresión de aprendizaje natural de un niño para que se desarrolle en el deporte desde cero. El objetivo es que el avance de todos los que participan en el programa sea en bloque; es decir, que las técnicas y habilidades que se enseñen sean las mismas en todos los estados del país.



Horas antes de la victoria en la categoría U-11 masculino, el equipo nacional U-13 femenino se alzó con la medalla de bronce en su categoría.



Venezuela en el WTT Youth Contender 2026. Unos días antes del Campeonato Sudamericano, también se desarrolló en Paraguay el WTT Youth Contender Asunción 2026, donde Venezuela se llevó varias medallas.