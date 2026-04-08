Influencer aclara rumores sobre conflictos con Marjorie de Sousa

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Es de conocimiento que la actriz, modelo y exreina de belleza venezolana, Marjorie de Sousa, se encuentra realizando la pieza “Perfume de Gardenia” en México. En el proyecto han surgido rumores de una supuesta pelea entre la criolla con la influencer Kimberly “La más preciosa”.

Rumores en medios mexicanos

Las especulaciones se dieron luego de que se conociera que Kimberly es muy cercana a la actriz Aracely Arámbula, quien salió de la pieza, siendo reemplazada por Marjorie.

La creadora de contenido salió hablar de la situación, destacando que desde que llega al teatro se dedicada a prepararse, para darle al público un show de diversión y buena energía, con su rol de mesera.

Aseveró, que con la belleza venezolana no existe un vínculo como con Aracely.

“Yo estoy acá en mi camerino, Marjorie está allá. Luego Marjorie tiene más cambios; yo solamente tengo este de mesera. Entonces es un compañerismo sobre el teatro”, comentó.

Destacó que “Perfume de Gardenia” es una oportunidad única en su carrera, por conocer a actores como Cristián de la Fuente, David Zepeda, Maribel Guardia, Lyn May, Laura León, entre otros.

Marjorie en la pieza

La rubia de 45 años tiene el papel de Gardenia Peralta, brillando con un majestuoso vestuario en el Teatro San Rafael, de la Ciudad de México.

En la pieza Marjorie demuestra una fuerza única para cantar, bailar y actuar.