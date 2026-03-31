Aracely Arámbula reacciona a los rumores de amor entre su hijo y Miss Universo 2025

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En los últimos días en redes sociales corre información sobre un supuesto romance entre Miguel Gallego Arámbula y la Miss Universo 2025, Fátima Bosch. El joven es el hijo mayor del cantante Luis Miguel, y de la actriz Aracely Arámbula.

Rumores en redes y medios

Las especulaciones se esparcieron por una “interacción” de Miguel con la belleza mexicana, comentando un video en el perfil de ella en TikTok.

La cuenta dejó colgado con emoji de corazón en el post de Fátima, despertando una ola de rumores que resultaron ser falsos, ya que el joven lleva una vida muy lejos de las plataformas digitales.

Las imágenes pretendían sugerir un romance entre Bosch y el hijo mayor del intérprete “Suave”, pero, no tienen un respaldo oficial.

Aracely rompe el silencio

Tras las múltiples noticias y comentarios sobre Miguel, su madre, la querida “Chule”, posteó en sus historias de Instagram un video de la periodista mexicana Martha Figueroa.

La mujer desmintió en el clip todas las supuestas redes sociales del jovencito y asegurando que ambos no se conocen.

Aunque Aracely no agregó un comentario en la publicación compartida, dejó muy claro que su hijo no tiene ningún romance y rechaza la desinformación en las plataformas digitales.

Miguel, nacido en el año 2007, ha sido foco de comentarios desde hace semanas, tras un video divulgado por el show “Ventaneando”, mostrando imágenes exclusivas de su cara.