Aqueduct abre sus puertas este jueves: Draft Riots y Patty Cakes acaparan las miradas en Nueva York

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El hipódromo de Aqueduct presenta una atractiva jornada de siete competencias este jueves 9 de abril de 2026. Tras la emoción del Wood Memorial, la actividad continúa su curso con eventos de alto nivel técnico en la pista de arena. La programación destaca por el equilibrio en sus lotes y la presencia de jinetes de élite.

Análisis de las figuras y eventos principales del programa

Dos ejemplares sobresalen con claridad en las pizarras de apuestas por su superioridad previa y condiciones actuales:

Draft Riots (Carrera 1): El defensor de los colores de Peter Brant luce como la base del día. Bajo la preparación del estelar Chad Brown, este hijo de War Front busca el triunfo tras un sólido tercer puesto en su salida más reciente. Manuel Franco tiene la responsabilidad de conducirlo sobre los 1,300 metros (6 1/2 furlongs). Su cotización inicial de 9/5 confirma su estatus de principal candidato.

El defensor de los colores de Peter Brant luce como la base del día. Bajo la preparación del estelar Chad Brown, este hijo de War Front busca el triunfo tras un sólido tercer puesto en su salida más reciente. Manuel Franco tiene la responsabilidad de conducirlo sobre los 1,300 metros (6 1/2 furlongs). Su cotización inicial de confirma su estatus de principal candidato. Patty Cakes (Carrera 7): Esta rendidora yegua de siete años, entrenada por la líder Linda Rice, comanda el lote final de la tarde. Tras una campaña consistente en la velocidad, Sahin Civaci será su piloto en este compromiso de reclamo. Sus números recientes y su adaptación a la superficie del Big A la colocan como la enemiga a vencer.

Resumen de las mejores carreras

La jornada ofrece una variedad de condiciones que exigen análisis detallado para los aficionados: