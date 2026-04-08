Gulfstream Park inicia segunda semana del Royal Palm Meet con ocho carreras

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El hipódromo de Gulfstream Park abre su segunda semana del Royal Palm Meet este jueves 9 de abril de 2026. Tras un inicio exitoso con premios incrementados para ejemplares nacidos en Florida, el óvalo de Florida ofrece una cartelera de ocho competencias sobre diversas superficies. La jornada destaca por el retorno del jinete Leonel Reyes tras su lesión y la lucha por el liderato entre los preparadores Saffie Joseph Jr. y Mark Casse.

Análisis de las figuras y eventos principales del programa

Dos prospectos concentran el favoritismo de los especialistas para las pruebas centrales de la tarde:

Urgency (Carrera 1): El defensor del establo de Mark Casse surge como el ejemplar a batir en el inicio de la función. Este hijo de War Front presenta una cotización inicial de 8/5 tras mostrar una velocidad superior en sus trabajos matutinos. Edwin González tendrá la conducción sobre la pista sintética de Tapeta, donde el ejemplar busca confirmar su estatus de promesa en el establo de D.J. Stable.

El defensor del establo de Mark Casse surge como el ejemplar a batir en el inicio de la función. Este hijo de War Front presenta una cotización inicial de tras mostrar una velocidad superior en sus trabajos matutinos. Edwin González tendrá la conducción sobre la pista sintética de Tapeta, donde el ejemplar busca confirmar su estatus de promesa en el establo de D.J. Stable. Ez Orb Not (Carrera 1): Este potro entrenado por Joseph Orseno representa la principal amenaza en el lote inicial. Con la monta del estelar Paco López y una línea matinal de 5/2, este hijo de Curlin's Honor destaca por su adaptabilidad a la superficie. Su condición física actual lo posiciona como una base sólida para las jugadas exóticas del primer tramo de la tarde.

Resumen de las mejores carreras

La programación presenta una oferta variada con premios que superan los $300,000 en total para este jueves:

Carrera Tipo de Prueba Distancia Bolsa de Premios 1ra Maiden Special Weight 1 Milla (Tapeta) $65,000 4ta Claiming 5 Furlongs $26,500 6ta Maiden Special Weight 5 1/2 Furlongs $68,000 8va Starter Optional Claiming 1 Milla (Grama) $42,000

La acción en Gulfstream Park comienza a las 12:50 p. m. y ofrece el atractivo pozo del Rainbow 6, el cual estima un acumulado de $150,000 para quienes logren los seis ganadores de las últimas carreras.