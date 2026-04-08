Atención: Jinete venezolano con campaña en Estados Unidos debuta el domingo en La Rinconada

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El hipódromo La Rinconada cumplió con éxito la jornada de ajustes de este miércoles, que fue clave para los jinetes y entrenadores que protagonizarán la reunión número 16. Ambos profesionales aprovecharon las horas de la mañana para ejercitar a los ejemplares, a fin de asegurar un rendimiento óptimo para el día domingo 12 de abril. Este despliegue de trabajo matutino garantiza a la afición que los ejemplares inscritos llegan en su mejor forma para disputar los premios de la tarde dominical en el coso de Coche.

Jinete: Campaña Internacional Debut La Rinconada Datos Hípicos

El equipo de Meridiano Web entrevistó a Juan Belisario al cierre de la jornada matutina. El látigo hará su debut en la pista caraqueña tras su reciente paso por el hipismo estadounidense y sin duda un estreno que generará muchas expectativas entre la afición.

Juan Carlos Belisario Méndez nació en Los Valles del Tuy el 3 de diciembre de 1995. A sus 30 años, el jinete cuenta con una trayectoria que inició en el Hipódromo de Rancho Alegre, donde debutó a los 19 años.

En su estadía por Estados Unidos Belisario cumplió campaña en el óvalo de Charles Town donde logró la cantidad de 50 victorias, además de la cantidad de $933.827 en producción

Los jinetes que más admira Belisario son: Emisael Jaramillo y Junior Alvarado.

Ya presente en la arena caraqueña, Belisario trabaja de la mano con José Raphael García Mosquera quien es su agente y el encargado de firmar sus montas.

Entrevista en vivo: Compromisos 5y6 La Rinconada

Saludos José, ante todo bienvenido a Venezuela y bienvenido aquí a La Rinconada ¿cómo te sientes en tu debut el día domingo?

-Un gran saludo y estoy agradecido con las autoridades hípicas por la oportunidad. Esta semana llevo dos compromisos para mi estreno aquí en La Rinconada. Agradecido también con Meridiano Web por el espacio que me brinda para la entrevista.

José como tu mencionaste llevas dos compromisos de montas para tu estreno para el 5y6 de la R16. Comienza en la tercera válida con la yegua Rosa Negra del trainer Ramón García Mosquera.

-La yegua anda muy bien y esperamos buena expectativa en la carrera.

Culminas en la cuarta válida con otra yegua Madame Walker, está vez entrenada por Heli García Jr.

-Estoy muy agradecido con su entrenador y su propietario. La yegua anda muy bien.