LVBP: ¿Magallanes ya ofertó por Leandro Cedeño? Esto dice el gerente

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los grandes nombres de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional fue, sin duda alguna, Leandro Cedeño. El toletero criollo destacó en las pocas oportunidades que recibió con Leones del Caracas, y luego se convirtió en una figura clave en la postemporada como refuerzo del Magallanes, al punto de ser MVP de la Final.

El rendimiento de Cedeño en la Final fue tan espectacular que se ganó el cariño de la fanaticada magallanera, e incluso, la gerencia filibustera ha dejado en claro que tienen interés en intentar traer de manera permanente al toletero por la vía del cambio.

Precisamente, en una entrevista para el podcast "El Infield", Federico Rojas, gerente deportivo de la "Nave", habló sobre la posibilidad de concretar un cambio por Leandro Cedeño en el futuro cercano. Eso sí, todavía no hay ningún tipo de contacto para que se concrete esta operación.

Magallanes todavía no pregunta por Leandro Cedeño

En esta entrevista para "El Infield", Federico Rojas dejó en claro que todavía no ha habido ningún tipo de contacto para una posible transacción que involucre a Leandro Cedeño, principalmente por el hecho de que Leones del Caracas todavía no tiene gerente al cual contactar.

"No hemos contactado a Leones del Caracas. Cuando sea nombrado el nuevo gerente, tocaremos la puerta y veremos quiénes serán los peloteros que estarán en el mercado", declaró Rojas.

Del mismo modo, durante su actuación en la Gran Final ante Caribes, Leandro Cedeño aseguró que está dispuesto a jugar sin problema alguno en otra organización, en caso de que se llegue a concretar un cambio. ¿Estará dispuesto Leones a desprenderse de él? Solo el tiempo lo dirá.