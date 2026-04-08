Samuel Marín por la sorpresa en Keeneland en el Jenny Wiley Stakes G1

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El jockey profesional venezolano Samuel Marín aparte de sus montas de este miércoles en el meeting de Tampa Bay Downs donde ya es el virtual campeón del mismo a falta de un mes de competencias, cumplirá sus primeras montas del año en el meeting de Keeneland

Samuel Marín por la sorpresa en el Jenny Wiley Stakes G1

En la novena carrera de la programación del sábado en el hipódromo de Keeneland donde se van a realizar un total de 11 carreras, se va a realizar una nueva edición del Jenny Wiley Stakes G1 en recorrido de 1.700 metros en grama para yeguas de cuatro y más años con un premio de $650.000 a repartir entre los cinco mejores ejemplares.

Dicha selectiva de grado tiene una nómina de diez yeguas a competir donde la presentada por el entrenador Brendan Walsh, Lush Lips (GB) es la principal favorita para ganar la carrera bajo la conducción del jockey profesional Tyler Gaffalione.

Dentro de la lista de participantes, se ubica con el número uno en el lomo, la cuatroañera Fast Market, pensionada del trainer J.P Terranova, la cual será montada por el jockey profesional venezolano Samuel Marín.

La hoja de Volatile en Betty Draper por Street Cry llega con dos victorias en 11 presentaciones a la prueba y poco más de $200.000 en dinero producido para su propietario, Hit The Bid Racing Stable.

Aunque su Mornin Line no la favorece con una presentación de 30-1, la hembra viene de ganar en su última presentación el Pebble Stakes G3 que se disputó en Aqueduct el pasado 23 de noviembre del 2025.

Para el joven jockey venezolano Samuel Marín en caso de ganar, sería su primer clásico de grado que gane en el mítico Keeneland y su primer G1 como jockey profesional.