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Sudamericano sub-17: Argentina marca el segundo contra la Vinotinto

Los "Chamos" están disputando su segundo encuentro del torneo regional

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Meridiano

Cobertura FINALIZADA -

Sudamericano sub-17: Argentina marca el segundo contra la Vinotinto
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La selección de Venezuela está disputando su segundo desafío del Sudamericano masculino sub-17 contra Argentina y Meridiano te llevará las incidencias en vivo, por medio de nuestra plataforma web.

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Los "Chamos" están en busca de su primer triunfo del torneo, mientras que los "Albicelestes" tienen registro de 1-0.

Primer tiempo:

Los argentinos impusieron su estilo desde el comienzo del encuentro y antes de cumplirse los primeros 20 minutos, marcaron su primer tanto. 

Resultado parcial: Venezuela 0-2 Argentina.

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