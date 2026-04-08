Sudamericano sub-17: Argentina marca el segundo contra la Vinotinto

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La selección de Venezuela está disputando su segundo desafío del Sudamericano masculino sub-17 contra Argentina y Meridiano te llevará las incidencias en vivo, por medio de nuestra plataforma web.

Los "Chamos" están en busca de su primer triunfo del torneo, mientras que los "Albicelestes" tienen registro de 1-0.

Primer tiempo:

Los argentinos impusieron su estilo desde el comienzo del encuentro y antes de cumplirse los primeros 20 minutos, marcaron su primer tanto.

Resultado parcial: Venezuela 0-2 Argentina.