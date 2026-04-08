La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°16

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
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¡Este domingo 12 de abril, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:55 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
PRIMERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Easyasyouplease
|11
|Starship Gold
|7
|Petareña
|5
|EmmyArantza
|5
|Kate and Me
|3
SEGUNDA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|BROWN SUGAR
|10
|NIKITIS
|9
|Mother Carmen
|7
|Lady Monique
|2
TERCERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Dance to Remember
|14
|Muscle Maiden
|10
|Gran Feronia
|5
|Mia Sophia
|1
CUARTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Reina Amada
|13
|Tiz Erin
|9
|Coffee Time
|8
QUINTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Deep Attack
|11
|Poloroid
|9
|Caminante
|5
|Furetto
|4
SEXTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Sizzle
|14
|Craigh Na Dun
|9
|Coach Sessa
|4
|Furia
|2
|Gran Avelina
|2