La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°16

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la catedra del BloquedeArmas de la reuniòn 16

¡Este domingo 12 de abril, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:55 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Easyasyouplease 11 Starship Gold 7 Petareña 5 EmmyArantza 5 Kate and Me 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS BROWN SUGAR 10 NIKITIS 9 Mother Carmen 7 Lady Monique 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Dance to Remember 14 Muscle Maiden 10 Gran Feronia 5 Mia Sophia 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Reina Amada 13 Tiz Erin 9 Coffee Time 8

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Deep Attack 11 Poloroid 9 Caminante 5 Furetto 4

SEXTA VÁLIDA