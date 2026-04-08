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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°16

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Saúl García
Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 06:00 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°16
david Urdaneta
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡Este domingo 12 de abril, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:55 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Easyasyouplease 11
Starship Gold 7
Petareña  5
EmmyArantza 5
Kate and Me 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
BROWN SUGAR  10
NIKITIS 9
Mother Carmen  7
Lady Monique  2

TERCERA VÁLIDA 

EJEMPLAR PUNTOS
Dance to Remember 14
Muscle Maiden  10
Gran Feronia 5
Mia Sophia 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Reina Amada  13
Tiz Erin 9
Coffee Time  8

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Deep Attack  11
Poloroid  9
Caminante 5
Furetto  4

SEXTA VÁLIDA 

EJEMPLAR PUNTOS
Sizzle  14
Craigh Na Dun 9
Coach Sessa  4
Furia 2
Gran Avelina  2

 

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