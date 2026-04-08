MLB: Siguen los problemas de lesiones para los Astros de José Altuve

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Las alarmas se encendieron temprano este miércoles 8 de abril para los Houston Astros en este inicio de temporada 2026. El lanzador Cristian Javier tuvo que abandonar el calentamiento previo al encuentro tras sentir molestias en el hombro derecho.

El diagnóstico inicial apunta a una contractura, pero el episodio vuelve a poner en evidencia la fragilidad del cuerpo de pitcheo del equipo, que ha sufrido de estas dolencias en las primeras semanas del calendario.

La salida prematura de Javier no solo afecta la rotación, sino que también agrava una tendencia preocupante para Houston, que ha tenido dificultades para mantener estabilidad desde el montículo en las primeras semanas del calendario.

José Altuve – Astros de Houston

En medio de la incertidumbre, todas las miradas se dirigen hacia José Altuve, el referente indiscutible del roster activo. El venezolano no solo representa liderazgo dentro del clubhouse, sino que también la esperanza de salir adelante en su principal objetivo de volver a ganar la División Oeste de la Liga Americana.

Su capacidad para responder con el bate y su influencia en el vestuario son factores que los Astros necesitan más que nunca. En una temporada que apenas comienza, su rol podría ser determinante para evitar que el equipo pierda terreno en la competencia.

Mientras el cuerpo técnico evalúa el estado físico de Javier y posibles movimientos en la rotación, la ofensiva toma mayor relevancia. Houston sabe que no puede depender únicamente de soluciones externas, y ahí es donde figuras como Altuve adquieren un peso aún mayor a la hora de conseguir las victorias.

Finalmente, con dudas en el pitcheo y la presión creciendo considerablemente, los de Houston Astros enfrentan un reto temprano que pondrá a prueba su profundidad y carácter. En ese escenario, el liderazgo de Altuve es vital para que logren sus objetivos colectivos en el mejor béisbol del mundo.