Keeneland retoma la acción este jueves: Allowance Optional Claiming de 120 mil dólares encabeza la jornada

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El hipódromo de Keeneland abre su segunda semana de competencias este jueves 9 de abril de 2026. Tras un inicio electrizante con las pruebas preparatorias hacia el Derby de Kentucky, el óvalo de Lexington mantiene la calidad con una programación de nueve carreras. La jornada destaca por la disputa de dos eventos de Allowance con bolsa de 120,000 dólares, donde se miden prospectos de gran proyección bajo la mirada de preparadores como Todd Pletcher y Brad Cox.

Análisis de las figuras y eventos principales del programa

Dos ejemplares acaparan el favoritismo de los especialistas para las pruebas centrales de la tarde en la "Capital Mundial del Caballo":

Majestical (Carrera 7): Esta calificada potranca surge como la figura a batir en el primer Allowance de 120,000 dólares. Bajo la preparación de Peter Eurton, la descendiente de Good Magic busca ratificar su clase sobre la distancia de 1,700 metros (1 1/16 millas). “El Mago” Josè Luis Ortiz tiene la responsabilidad de conducirla tras sus impresionantes ejercicios matutinos, los cuales la señalan como la base principal de la tarde.

Esta calificada potranca surge como la figura a batir en el primer Allowance de 120,000 dólares. Bajo la preparación de Peter Eurton, la descendiente de Good Magic busca ratificar su clase sobre la distancia de 1,700 metros (1 1/16 millas). “El Mago” Josè Luis Ortiz tiene la responsabilidad de conducirla tras sus impresionantes ejercicios matutinos, los cuales la señalan como la base principal de la tarde. Risk Tolerance (Carrera 8): Esta veloz competidora lidera las apuestas para el segundo evento estelar del día. Con la monta del francés Flavien Prat, la pupila de Chad Brown busca imponer su velocidad en el tramo de los 1,600 metros (1 milla). Su condición física actual y su consistencia en la distancia la posicionan como la enemiga a vencer en este competitivo lote de ganadoras de una.

Resumen de las mejores carreras

La programación en Keeneland presenta una oferta de lujo con premios que superan el millón de dólares en total:

Carrera Tipo de Prueba Distancia Bolsa de Premios 2da Maiden Claiming 1.400 metros (arena) $48,000 7ma Allowance Optional Claiming 1 1/16 Millas $120,000 8va Allowance Optional Claiming 1 milla $120,000 9na Claiming 1.400 metros (grama) $49,000

La acción en Keeneland inicia a las 1:00 p. m. y ofrece el atractivo del Pick 6 progresivo, el cual proyecta un pozo acumulado de $200,000 para los aficionados que acierten la secuencia final.