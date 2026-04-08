MLB: Luis Arráez desafía su propio destino en San Francisco

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El Oracle Park ha comenzado a rendir frutos para la última gran adquisición de los Gigantes. Luis Arráez, conocido en todo el sistema de las Grandes Ligas por su capacidad para esparcir batazos por todo el terreno, ha iniciado la temporada 2026 con un ritmo que sugiere algo más que simples sencillos.

En apenas la segunda semana del calendario, el venezolano ya ha iniciado su cuota de extrabases al conectar dos triples, una cifra inusual para su perfil de bateador, pero que encuentra una explicación lógica en la geografía de su nueva casa.

El factor Oracle Park y los callejones de San Francisco

No es secreto para nadie que el estadio de los Gigantes es un paraíso para los bateadores de contacto con velocidad moderada que saben aprovechar los espacios. Las dimensiones del jardín derecho y el famoso callejón de los triples en la zona del centro-derecha son históricamente favorables para jugadores zurdos con la habilidad de Arráez.

Con paredes profundas y rebotes impredecibles, una línea bien colocada que supere al patrullero derecho suele convertirse automáticamente en una carrera hacia la tercera base.

Esta semana, Arráez demostró que su adaptación al parque es total. Al conectar su segundo triple de la joven campaña, el oriundo de San Felipe dejó claro que planea utilizar cada metro cuadrado del espacioso outfield de la bahía.

El récord de 2021 en la mira de La Regadera

La marca personal de Luis Arráez en una sola temporada es de seis triples, una cifra que alcanzó en el año 2021 cuando todavía vestía el uniforme de los Mellizos de Minnesota. En aquella ocasión, le tomó meses llegar a esa cifra; hoy, con el uniforme de los Gigantes, ya tiene un tercio del camino recorrido en apenas un puñado de juegos.