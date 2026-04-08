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¡Orgullo en Parapotencia! Clara Fuentes obtiene la medalla de oro en el Abierto de Asia

La paratleta logró levantar 353 kilos para proclamarse campeona

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Meridiano

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 06:55 pm
¡Orgullo en Parapotencia! Clara Fuentes obtiene la medalla de oro en el Abierto de Asia
FOTO: CORTESÍA
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Los éxitos para Venezuela a nivel deportivo en este 2026 no paran de llegar y en esta oportunidad le tocó a la paratleta Clara Fuentes llenar de orgullo a todo un país, tras obtener la medalla dorada en el Abierto de Asia y Oceanía.

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El evento de Parapotencia se llevó a cabo este miércoles, 8 de abril, en la sede de The Grand Ballroom en la ciudad de Bangkok, Tailandia. 

La paratleta venezolana participó en la categoría de 50 kilogramos y pudo levantar un total de 353 kilos, para superar a dos uzbekas: Nasiba Tashipulatova (333 kilos) y Nurillaeva Gulim (304 kilos).

Este logro, se suma a los grandes éxitos que han tenido nuestros representantes nacionales en los distintos eventos internacionales este años 2026, desde las categorías inferiores, hasta las máximas.

Desde el staff de Meridiano felicitamos a Clara Fuentes, por todo su potencial y fuerza demostrados en este evento donde dejo al país en alto.

 

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