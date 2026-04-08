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Mexicano Isaac Del Toro sufre fuerte caída en la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco y abandona la carrera

El médico del equipo del mexicano habló luego de los exámenes que le realizaron 

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Meridiano

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 06:34 pm
Mexicano Isaac Del Toro sufre fuerte caída en la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco y abandona la carrera
FOTO: CORTESÍA
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El ciclista mexicano Issac del Toro sufrió una fuerte caída que lo obligó a retirarse de la etapa número 3 de la Vuelta al País Vasco, este miércoles y tuvo que ser evaluado por su equipo.

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El miembro del equipo de UAE Emirates tuvo un momento de infortunio cuando había pasado la mitad del recorrido, que le rompió el short de su uniforme y luego de algunos minutos apoyando en una sola pierna, intentó culminar la carrera,.para no perder tantos puntos.

No obstante, a los pocos metros tuvo que detenerse nuevamente ante el fuerte dolor que presentaba en su pierna y tuvo que ser asistido, para luego ir a realizarse los exámenes pertinentes.

¿Issac Del Toro presenta fractura?

A pesar de la temerosa caída, el médico del Team UAE conversó con algunos medios locales tras los exámenes y descartó una fractura, algo que terminó siendo la buena noticia.

"Tiene una rotura en el músculo del muslo derecho, y varias abrasiones relacionadas. Se someterá a más exámenes como precaución bajo la supervisión del personal médico del equipo", expresó el Dr. Adrián Rotunno.

Del Toro culminó en el décimo lugar de la primera etapa y en el undécimo en la segunda.

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