Mexicano Isaac Del Toro sufre fuerte caída en la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco y abandona la carrera

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El ciclista mexicano Issac del Toro sufrió una fuerte caída que lo obligó a retirarse de la etapa número 3 de la Vuelta al País Vasco, este miércoles y tuvo que ser evaluado por su equipo.

El miembro del equipo de UAE Emirates tuvo un momento de infortunio cuando había pasado la mitad del recorrido, que le rompió el short de su uniforme y luego de algunos minutos apoyando en una sola pierna, intentó culminar la carrera,.para no perder tantos puntos.

No obstante, a los pocos metros tuvo que detenerse nuevamente ante el fuerte dolor que presentaba en su pierna y tuvo que ser asistido, para luego ir a realizarse los exámenes pertinentes.

¿Issac Del Toro presenta fractura?

A pesar de la temerosa caída, el médico del Team UAE conversó con algunos medios locales tras los exámenes y descartó una fractura, algo que terminó siendo la buena noticia.

"Tiene una rotura en el músculo del muslo derecho, y varias abrasiones relacionadas. Se someterá a más exámenes como precaución bajo la supervisión del personal médico del equipo", expresó el Dr. Adrián Rotunno.

Del Toro culminó en el décimo lugar de la primera etapa y en el undécimo en la segunda.