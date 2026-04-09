José Gilberto Hernández quiere tumbar los cuadros con esta línea de altos dividendos en el 5y6

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El experimentado jinete José Gilberto Hernández, conocido en el ámbito hípico como el “Duro de Matar”, alista sus condiciones para una nueva semana de compromisos en el óvalo de Coche.

José Gilberto: Entrevista Jinete Carrera R16

La jornada dominical, correspondiente a la reunión número 16 de la actual temporada, presenta un programa de 13 competencias, donde destacan cuatro eventos de corte selectivo que prometen emociones de alto nivel para la afición.

A pesar de que en esta oportunidad el látigo no cuenta con firmas para las pruebas clásicas, su optimismo permanece intacto. Hernández confía en la capacidad de sus dos montas asignadas, ejemplares que poseen una oportunidad clara de decidir en sus respectivos lotes.

El objetivo del jinete es ocupar el tope del marcador y sumar así una nueva victoria a su registro personal de 2026, el cual registra tres triunfos en lo que va de ciclo.

La humildad y la sencillez definen la trayectoria de Hernández, virtudes que le otorgan el respeto de sus colegas y del público general. Su disposición ante las cámaras de Meridiano Web es constante; el profesional de la fusta ofrece sus declaraciones con la meta fija de orientar de forma precisa a los entusiastas de las carreras de caballos.

Su análisis técnico resulta fundamental para quienes buscan información de primera mano sobre el estado físico y las posibilidades reales de sus conducidos en la arena de Caracas.

La primera monta es por intermedio del ejemplar Pan de Azúcar que participa en la primera carrera de la tarde dominical.

-Este caballo anda extraordinariamente bien, viene de hacer una gran carrera y para este domingo considero que vamos a decidir corriendo de menos a más para pasar en la recta final y lograr este triunfo.

Luego en la quinta válida del 5y6 nacional, repites la monta del ejemplar High Black Cat con el que viene de arribar en el sexto lugar en su más reciente.

-Este caballo anda bien, extraordinario. Efectivamente viene de arribar sexto conmigo con varios tropiezos, el ejemplar vuelve a su lote y por como anda me gusta con características de línea en el 5y6.